هزة أرضية في جنوب غرب حلب السورية

2021/09/16 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل المركز الوطني للزلازل هزة أرضية بقوة 2.9 درجات على مقياس ريختر ظهر اليوم الخميس، جنوب غرب مدينة حلب.

وبحسب وكالة سانا، فإن الهزة بقوة 2.9 درجات وعمق 4.2 كم في الساعة 12:36 بالتوقيت المحلي.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 3.5 درجات على مقياس ريختر ضربت في الـ 14 من أيار الماضي شمال مدينة حلب.

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