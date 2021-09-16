2021/09/16 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3923 اصابة بـ وباء كورونا و 5763 حالة شفاء اضافة الى وفاة 52 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 5 ساعات

التربية تعلن ضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة للدراسة الصباحية والمسائية للعام 2021 – 2022

منذ 23 ساعة

الزراعة تصوت على خمسة قرارات

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 3895 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

وزارة الهجرة تعلن صرف الوجبة 13 من منحة العائدين من النزوح الطارئ

منذ يومين

الصحة تسجل 4400 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

نقابة الصحفيين العراقيين توجه دعوة لاعضائها

منذ يومين

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ التلاميذ والطلبة بانطلاق العام الدراسي الجديد

منذ 3 أيام

ضبط مواد خطرة في البصرة

منذ 3 أيام

الصحة تسجل 4204 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

الموارد توجّه تحذيراً لأبناء البصرة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3923 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3923 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).