2021/09/16 | 16:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.96 مليون إصابة.

قناتنا على تلغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 16 أيلول/سبتمبر، وتضمن تسجيل 3923 إصابة، و52 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 5763 آلاف حالة تماثل للشفاء بمعدل 98.7%.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: أكثر من 1900 إصابة جديدة وعشرات الوفيات) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: أكثر من 1900 إصابة جديدة وعشرات الوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).