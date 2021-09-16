بمشاركة (6000) متطوع.. العتبة الحسينية تعلن عن وضع خطة امنية لزيارة الاربعين

2021/09/16 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الخميس، عن إكمال كافة الاستعدادات

الخاصة بتطبيق خطتها الامنية الخاصة

بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه

السلام) وذلك بهدف الحفاظ على امن

وسلامة الزائرين.

وقال رئيس قسم

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