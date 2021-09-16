مباركات لبنانية بقافلة صهاريج كسر الحصار الأميركي

2021/09/16 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني انهالت في لبنان على المقاومة وسيدها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، بمناسبة تحقق الإنجاز الوطني الكبير بدخول قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني الأراضي اللبنانية، كاسرة الحصار الأميركي […]

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