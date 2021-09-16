فيفا يعلن رسميا اقامة كأس العالم كل عامين

2021/09/16 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، عن اقامة كأس العالم كل عامين بدل النظام المعمول به كل اربعة اعوام.

وقال “فيفا” في بيان رسمي بأنه “وفقاً للتصويت فإن أغلب متابعي كرة القدم يفضلون إقامة كأس العالم كل عامين وفقا للاقتراح”.

واضاف انه “وافق العديد من الجمهور علي الاقتراح المقدم باقامة المونديال العالمي كل عامين وليس كل أربعة أعوام كما رفض أيضا العديد من اللاعبين والمدربين ذلك”.

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