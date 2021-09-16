الحلبوسي يؤكد اهمية زيارة شيخ الأزهر إلى العراق في تشرين الثاني المقبل

2021/09/16 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اهمية الزيارة المقررة لشيخ الأزهر احمد الطيب إلى العراق في تشرين الثاني المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الخميس، فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب”.

وثمَّن رئيس البرلمان “دور فضيلة شيخ الأزهر الشريف الفاعل في ترسيخ وحدة المسلمين على مختلف أطيافهم، وسعيه الحثيث في تعميق حوار الأديان ولغة الاعتدال ونبذ التطرف في المنطقة، مشيراً إلى أهمية “الزيارة المقررة لفضيلة شيخ الأزهر إلى العراق في تشرين الثاني المقبل”.

ورحَّب فضيلة الإمام الأكبر، باسمه وباسم الأزهر وعلمائه وطلابه، بالوفد العراقي في رحاب مشيخة الأزهر، قائلا إن “الأزهر وطلابه وشيوخه تربطهم علاقة وثيقة بالعراق هي علاقة الأخوة والعروبة والإسلام والعلم، وسيرة علماء العراق الأفذاذ موجودة في كل مناهجنا ومحاضراتنا نظراً لجهودهم العلمية وما قدموه في خدمة علوم الدين واللغة العربية”.

كما عبَّر شيخ الأزهر عن “تقديره العالي لشعب العراق، وأنه يتطلع لزيارته ويتوق لرؤية بلدٍ ومدنٍ لطالما تعلق بفكر شيوخها وعلمائها وجهودهم في خدمة العلم والدعوة، وأنه يهتم بتوسيع برنامج زيارته للعراق بحيث يشمل اللقاء مختلف طوائف الشعب ومعالم العراق التاريخية، مؤكداً أن وحدة الأمة وتلاحمها مقصد من مقاصد الإسلام وليس أمامنا إلا هذا الطريق من أجل الأمن والاستقرار والرخاء.



وفي ختام الزيارة أهدى شيخ الأزهر للوفد العراقي درع ذاكرة الأزهر تعبيراً عن العلاقات الأخوية، فيما أهدى رئيسُ مجلس النواب إليه درعَ ملوية سامراء ومعالم بغداد الدينية والحضارية”.

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