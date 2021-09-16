البنك المركزي يوجه المصارف بشأن طلبات قروض المواطنين والموظفين

2021/09/16 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، الخميس، اصدار البنك المركزي العراقي توجيها لمصارف ( الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات الزبائن بخصوص القروض الشخصية الميسرة.

وقال المحمداوي في بيان تلقى NRT نسخة منه، انه "وردت إلينا العديد من المناشدات تفيد بعدم التزام المصارف الحكومية بقرار مجلس ادارة البنك المركزي ذي العدد (9) لسنة 2021 على منح شريحة العاملين في مؤسسات الدولة والقطاع العام والمؤسسات الامنية الموطنة رواتبهم لدى مختلف المصارف قروض شخصية بقيمة 15 مليون دينار من مبادرة البنك المركزي العراقي الـ (1) ترليون دينار".

واضاف، انه "خاطبنا البنك المركزي بضرورة التأكيد و متابعة المصارف للالتزام بقرارات البنك بخصوص هذه القروض ، و بناء على مخاطباتنا فقد استجاب البنك المركزي و أكد على مصارف (الرافدين - الرشيد - العراقي للتجارة) بالاستمرار باستقبال طلبات المواطنين بخصوص القروض الشخصية الميسرة".

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