مأساة داخل مول شهير في مصر.. نهاية مفجعة (صورة)

2021/09/16 | 17:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث انتحار جديد هز مصر، مساء الأربعاء، كانت ضحيته فتاة في العشرين من عمرها ألقت بنفسها من أعلى طابق مرتفع داخل مركز تجاري.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو كاميرات المراقبة، الذي أظهر لحظة انتحار شابة من الطابق السادس لمركز "سيتي ستارز" وسط القاهرة.

وظهرت الشابة وهي تراقب المارة حتى تتأكد من عدم مراقبة أحد لها، قبل أن تتسلق السور الزجاجي، وتلقي بنفسها من أعلى الطابق إلى أرضية المركز التجاري.

وتمتنع NRT عربية عن نشر الفيديو لانه يحتوي على مشاهد قاسية ستؤذي مشاعر القراء.

وأثار هذا الحادث المؤلم موجة حزن عارمة في وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل العديدين عن الأسباب التي دفعت شابة في مقتبل العمر على الانتحار.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول انتحار "فتاة سيتي ستارز" واستعداء عمال الكافية وشهود العيان الذين تواجدوا وقت الواقعة للوقوف على أسباب الحادث.

ووفقا لمصادر مصرية، كشف شهود عيان في حادث انتحار فتاة سيتي ستارز عن حضور الفتاة المنتحرة إلى المول في ساعة مبكرة، وجلست داخل أحد المقاهي.

وأشار الشهود أنها تناولت مشروبات وكانت تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف وتبكي، قبل أن تصرخ في هاتفها للطرف الآخر: "حرام عليك حرام عليك بتعمل كده ليه"، قبل أن تقدم على عملية الانتحار.

وأشار مصدر، إلى أن الإسعاف وصلت لنقل الفتاة لأقرب مستشفى وكانت على قيد الحياة وهي تغادر المول في سيارة الإسعاف، قبل أن تتوفى بعد محاولات إنعاش باءت بالفشل.

ووضح المصدر أن المعلومات الأولية بينت أن الفتاة تدرس في كلية الطب، وهي في العشرينات من عمرها، وقد تكون تعرضت لضغط عصبي أدى لإقدامها على هذه الخطوة بحسب تفسير مصدر إدارة المول.

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