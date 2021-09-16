تصنيف فيفا.. المنتخبات المغاربية تتصدر عربيا وتراجع ملفت للفراعنة

2021/09/16 | 17:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخميس، تصنيف منتخبات العالم الخاص بشهر سبتمبر، وكشف عن تراجع لافت لمنتخب الفراعنة، بينما تصدرت تونس المنتخبات العربية في الترتيب.

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