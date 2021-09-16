2021/09/16 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم مدنيون عجلات تابعة لوزارة داخلية إقليم كردستان العراق في أربيل، وذلك أثناء قيام السلطات بمحاولة إزالة منازل متجاوزة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأظهرت مشاهد بثها "ناس كورد" مدنيين يرشقون عجلات حكومية بالحجارة، في منطقة رزكاري فيما أكدت مصادر حكومية إصابة ضابط ومنتسب.

من جهته قال محافظ أربيل في تصريحات صحفية تبعَت الحادث، إن "القوة كانت في مهمة رسمية، وأن إصابة الضابط خطيرة" متوعداً بـ "معاقبة المتجاوزين وتطبيق العدالة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: إصابة ضابط ومنتسب من أمن كردستان أثناء إزالة تجاوزات في أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: إصابة ضابط ومنتسب من أمن كردستان أثناء إزالة تجاوزات في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).