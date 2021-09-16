الأمن الاقتصادي يحبط تهريب 44 طن من الحصة التموينية

2021/09/16 | 17:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت المفارز الاقتصادية التابعة لجهاز الأمن الوطني، عجلة حمل كبيرة عند أحد المداخل الشمالية للعاصمة بغداد، وعلى متنها ما يقرب (44) طناً من مادة الطحين الخاص بمفردات الحصة التموينية غير المصرح بالتجارة بها.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة وبمتابعة حثيثة وجهود مستمرة لمراقبة المراكز …

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