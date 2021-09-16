2021/09/16 | 17:17 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة البصرة: دخول 20 مدرسة حكومية ضمن المعايير الدولية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: H4HwrtM0j8o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة البصرة: دخول 20 مدرسة حكومية ضمن المعايير الدولية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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