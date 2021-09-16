الثقافة: مؤتمر العلوم الإنسانية حقق هدفه بإشراك الباحثين بمشروع بناء الدولة

2021/09/16 | 17:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، أنَّ مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية في دورة العلامة الراحل علي الوردي الذي أقامته الوزارة حقق أهدافه الرئيسة بإشراك الباحثين في مشروع بناء الدولة.وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن "وزير الثقافة حسن ناظم أكد خلال حضوره ختام فعاليات المؤتمر، أنَّ هناك جوانب أخرى مهمة لهذا المؤتمر تشمل جميع المؤتمرات، أهمها التواصل لتطوير حقل العلوم الاجتماعية، عبر إشراك الباحثين والأكاديميين مع وزارة الثقافة في المؤتمر"، مبيناً أنَّ "المؤتمر حقق أهدافه الرئيسة في إشراك الباحثين والأكاديميين في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى بناء الدولة، وأن لدى العراق أقساماً وجامعات وباحثين بعلم الاجتماع، وأيقونات عظيمة مثل علي الوردي، يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها لتطوير حقل العلوم الاجتماعية".وأشار ناظم وفقا للبيان، إلى أنَّ "مخرجات وتوصيات المؤتمر سيكون لها شأن في مسائل ارتباطها بمؤسسات الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "وزارة الثقافة ستواصل بث الأفكار التي تخرج من عقول الباحثين عبر النقاشات والأبحاث التي يقدمونها لاستثمارها بمؤسسات الدولة العراقية".وكانت فعاليات العلوم الانسانية تضمنت جلساتٍ بحثيةً طرحت خلالها مجموعة من المحاور العلمية والإنسانية لباحثين، ناقشت أفكار وكتب الدكتور علي الوردي، لاستثمارها والاستفادة منها ضمن مشروع بناء الدولة العراقية ومؤسساتها.

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