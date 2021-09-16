القبض على 18 مطلوبا من بينهم اثنين وفق المادة 4 إرهاب

2021/09/16 | 17:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء.

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