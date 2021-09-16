خفض قيمة العملة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي

2021/09/16 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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ان زيادة سعر الصرف للدولار الامريكي

مقابل الدينار العراقي تم رفعه منذ

نهاية العام الماضي وتم إقراره أخيرا

قانون الموازنة العامة الاتحادية بسعر

تصريف هو (1460).

إن أحد فوائد

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