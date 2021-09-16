قراءة في الأنشطة النفطية للشركات الفرنسية في العراق

2021/09/16 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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مقدمة

مجموع كميات الغاز المصاحب التي تم

استثمارها إلى الآن هو 1500 مليون قدم

مكعب قياسي يومياً من مجموع 2700 مليون

قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز

المصاحب"، منوهاً بأن "مشاري

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