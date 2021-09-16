2021/09/16 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحدثت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن تهديدات إرهابية من الممكن ان تطال زائري الأربعينية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجساتنا الامنية ومعلوماتنا الاستخبارية اكدت وجود عمليات ارهابية واستهدافات تكفيرية قد تطال زوار الامام الحسين "ع" في اربعينيته".

وأضاف: "نحن نؤكد لداعش انهم بالمرصاد وتحت المجهر عبر احتياطاتنا واستعدادتنا الامنية والاستخبارية وانتشار قطعاتنا العسكرية في قواطع المسؤولية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة تتحدث عن تهديدات إرهابية قد تطال زائري الأربعينية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة تتحدث عن تهديدات إرهابية قد تطال زائري الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).