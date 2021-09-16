سياسي عراقي يتحدث عن راتبه

2021/09/16 | 17:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السياسي العراقي، فائق الشيخ علي، الخميس، ان أكثر شتيمة تأتيني يوميا هي: (انت جاي تاخذ راتب ومتداوم!) مبينا بالقول انه (منذ أكثر من سنة قطعوا رواتبي عني!).

وكتب الشيخ علي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (16 ايلول 2021): "أكثر شتيمة تأتيني يوميا هي: (انت جاي تاخذ راتب ومتداوم!) أسمعها تتردد على ألسنة الحقراء والسفلة..



ولا أجيب!".

وأضاف: "هل تعلمون لماذا؟ لأنني لو أجبت بالحقيقة وقلت: (منذ أكثر من سنة قطعوا رواتبي عني!) سيرد السقطة والحاقدون: هو انت نائب بگت مال الله وعباده! ولذا أصبر..



والله المستعان!".

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