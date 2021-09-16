2021/09/16 | 17:37 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرد يردون على التركمان والعرب بشأن تأجيل الانتخابات في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرد يردون على التركمان والعرب بشأن تأجيل الانتخابات في كركوك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرد يردون على التركمان والعرب بشأن تأجيل الانتخابات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).