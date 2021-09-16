2021/09/16 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سبب انفعاله الشديد في وجه لاعبيه الجزائري رياض محرز والإنجليزي جاك غريليش، خلال مواجهة لايبزيغ الألماني، أمس الأربعاء.وانتشرت مقطع فيديو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوارديولا يكشف سبب توبيخه رياض محرز المركز الخبري الوطني.

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