إتفاق على موعد إنعقاد اللجنة العراقيَّة العُمانيَّة المُشترَكة

2021/09/16 | 17:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، نظيره العُمانيّ بدر البوسعيدي، على هامش مُشاركته في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض، فيما اتفق الجانبان على موعد انعقاد اللجنة العراقيَّة العُمانيَّة المُشترَكة.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى في اللقاء التأكيد على أهمّية الدفع بالعلاقات …

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