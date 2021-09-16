تحليل.. هل تراجعات الأسواق العالمية المتوقعة ستنعكس سلباً على أسهم الخليج ومصر؟

2021/09/16 | 17:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سيطرت حالة الترقب على أداء الأسهم بالشرق الأوسط ومصر خلال التعاملات الأسبوعية، وهي أيضاً الحالة المسيطرة على أسواق المال العالمية التي تمر بفترة تذبذب بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها العام الماضي، في ظل انتظار ظهور محفزات …

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