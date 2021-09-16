رئيس فيفا يهنئ درجال بانتخابه رئيساً للاتحاد: يمكنك الاعتماد على دعمي الشخصي

2021/09/16 | 17:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الخميس، وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، بفوزه رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم.

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وقدم إنفانتينو في رسالة تهنئة، اطلع عليها "ناس" (16 أيلول 2021)، "التهاني والتبريكات إلى عدنان درجال، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة في المؤتمر الانتخابي الاستثنائي".

وجاءَ في الرسالة: "إن معرفتكم وقيادتكم وشغفكم وخبرتكم سيكون لها بلا شك تأثيرٌ مهمٌ على تطوير لعبتنا الجميلة في العراق".

وأضافَ رئيس الفيفا: "اقتناعاً بإمكانيات كرة القدم في العراق، يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحقيق هذا الهدف..



إن أبواب مقر الاتحاد الدولي هي دائماً مفتوحة لو أردتم مناقشة رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها، وسأكون ممتناً لو تفضلتم أيضاً بنقل تهنئتي إلى نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين معكم، وأتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنجاح في التحديات التي تنتظرها، في خلق رؤية إرث دائم من أجل مستقبل كرة القدم في العراق..



أتطلع للقاء بكم قريباً".

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