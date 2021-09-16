تعالوا نفكر.. ما أهمية الانتخابات البرلمانية في المغرب؟

2021/09/16 | 17:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح الكاتب والمعلق السياسي، طارق عثمان، أسباب أهمية انتخابات سبتمبر/ أيلول 2021 البرلمانية والتشريعية في المغرب، حتى بالنسبة لغير المهتمين بسياسة ذلك البلد.

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