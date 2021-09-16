2021/09/16 | 17:50 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تلبي نداء الاربعين .. لبيك ياحسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: SqYPSXmhJ9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تلبي نداء الاربعين .. لبيك ياحسين) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصرية تلبي نداء الاربعين .. لبيك ياحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).