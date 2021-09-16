أبو الغيط يؤكد للحلبوسي دعم الجامعة العربية للعملية الانتخابية

2021/09/16 | 17:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعم الجامعة العربية للعملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة.وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أبو الغيط استقبل الحلبوسي اليوم، وأعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور النشط الذي يقوم به الحلبوسي على صعيد تعزيز التواصل والحوار واستعادة دفء العلاقات بين العراق وأشقائه في الدول العربية، وعلى دوره كذلك في تعزيز التواصل على مستوى البرلمانات العربية".وأوضح المصدر أن "الأمين العام أعرب عن ارتياحه لما حققته الدولة العراقية من تقدم على صعيد توطيد علاقة العراق بمحيطه العربي، وما لمسه شخصياً خلال اللقاءات عالية المستوي التي عقدها في بغداد اليومين الماضيين من حرص شديد على الحفاظ على البعد العربي للعراق وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، واعتماده نهجا بناء في لغة الحوار لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء".وأضاف المصدر، أن "الأمين العام رحب بالنشاط الذي يشهده العراق، منوها باستضافته لمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون في نهاية اغسطس الماضي، والمؤتمر الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة الذي عقد على مدى اليومين الماضيين في 14-15 من الشهر الجاري في بغداد، تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي، وساهم في تنظيمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والذي شهد مشاركة فعالة من قبل وزراء العدل ورجال القضاء والقانونيين وكبار المسؤولين والخبراء من الدول العربية وناقش محاور هامة تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وبحث الجهود المشتركة لتطوير التعاون في هذا المجال".وتابع المصدر أن "اللقاء تطرق ايضا الى الانتخابات النيابية القادمة المقرر اجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، وما أبداه الجانب العراقي من حرص على مشاركة الجامعة العربية في مراقبتها، مؤكدا استعداد الجامعة العربية لدعم العملية الانتخابية بفريق من المراقبين المختصين من الأمانة العامة، مشددا على أن الجامعة العربية ستقف دوما مع العراق وشعبه، وتحرص على مواكبته في كافة المحطات الهامة على صعيد تعزيز امنه واستقراره وتعزيز وحدته الوطنية، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في التنمية والازهار".

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