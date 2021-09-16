2021/09/16 | 17:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره العُمانيّ بدر البوسعيدي على هامش مُشاركته في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ في الرياض.وجرى خلال اللقاء التأكيد على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق وعمان يتفقان على موعد انعقاد اللجنة المُشترَكة بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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