توزيع الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين والإداريين في هذه المحافظة

2021/09/16 | 17:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توزيع الرواتب من خلال اللجان التي شكلت لهذا الغرض.

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