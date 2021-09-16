حولوا عجزهم الى تحدي .. عجوز ومعاقان يجسدون عشق الحسين (تقرير مصور)

2021/09/16 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عجوز جلست في خيمة صغيرة تعاني من

الفقر حققت حلم حياتها في نصب موكب خدمة

بسيط، وشاب كان سليما فيذهب سيرا واقعده

المرض فاستمر خادما وسائرا، ومعاق بترت

ساقاه فاستمر يسير بعربة الى كربلاء

المقدسة وحيد

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