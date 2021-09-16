بتكلفة تزيد عن (100) مليون.. ممثل المرجع السيستاني يوعز بعلاج (13) حالة إنسانية جديدة

2021/09/16 | 17:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوعز ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

بعلاج (13) حالة إنسانية مرضية جديدة من

أربع محافظات عراقية على نفقة مكتب

ممثلية المرجعية الدينية

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