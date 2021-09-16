رئيس فيفا يهنئ درجال بانتخابه رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم

2021/09/16 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، اليوم الخميس، وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، بفوزه رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو في رسالة تهنئة، تلقتها (بغداد اليوم): "اتقدم بالتهاني والتبريكات إلى عدنان درجال، بمناسبة انتخابه رئيساً للاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة في المؤتمر الانتخابي الاستثنائي".

وأضاف: "أن معرفتكم وقيادتكم وشغفكم وخبرتكم سيكون لها بلا شك تأثيرٌ مهمٌ على تطوير لعبتنا الجميلة في العراق".

وتابع رئيس الفيفا: "اقتناعاً بإمكانيات كرة القدم في العراق، يمكنكم الاعتماد على دعمي الشخصي ومساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتحقيق هذا الهدف..



إن أبواب مقر الاتحاد الدولي هي دائماً مفتوحة لو أردتم مناقشة رياضتنا وتطورها والترويج لقيمها".

وأردف: "وسأكون ممتناً لو تفضلتم أيضاً بنقل تهنئتي إلى نائبي الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين معكم، وأتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنجاح في التحديات التي تنتظرها، في خلق رؤية إرث دائم من أجل مستقبل كرة القدم في العراق..



أتطلع للقاء بكم قريباً".

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