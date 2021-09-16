البرلمان العربي يؤكد للحلبوسي استعداده للمشاركة في ملاحظة الانتخابات العراقية

2021/09/16 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان العربي في جميع القضايا التي تهم الشعوب العربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان صحفي، “التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي في القاهرة”، مبينا انه “عُقدت جلسة مباحثات موسعة بين الجانبين حول تطورات الأوضاع في البلاد، وسبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي، والمستجدات والتطورات في المنطقة العربية”.

وأكد رئيس البرلمان، خلال اللقاء، أن “البرلمان العربي يقوم في ظل رئاسته الحالية بجهود مقدرة وغير مسبوقة في دعم جميع القضايا العربية وليس العراق فقط”، مشيرا إلى “أهمية التنسيق المستمر مع البرلمان العربي في جميع القضايا التي تهم الشعوب العربية”.

واتفق الجانبان، خلال المباحثات، على عقد إحدى الجلسات القادمة للبرلمان العربي في العاصمة العراقية بغداد في مقر مجلس النواب العراقي، كرسالة مهمة تؤكد الدعم العربي للعراق وبحث آليات مساندته على المستويات كافة، كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات العربية الاقتصادية على هامش هذه الجلسة، لدعم جذب الاستثمارات العربية والدولية إلى العراق.

من جانبه، أكد العسومي “لموقفَ الثابت للبرلمان العربي بدعم استقرار العراق ووحدته الداخلية وسيادته، والرفض التام لأية تدخلات إقليمية أو خارجية في شؤونه الداخلية”، مشدداً على أن “العراق يمثل دولة محورية ورئيسية في المنطقة العربية وفي المنظومة الإقليمية كلها، وأن عودته إلى الحاضنة العربية تُمثل أهمية استراتيجية كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، وإضافة نوعية لصون الأمن القومي العربي”.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه بأن تحقق الانتخابات القادمة في شهر أكتوبر 2021 تطلعات الشعب العراقي بمكوناته كافة، في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، مؤكداً استعداد البرلمان العربي للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات، حرصاً على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام.

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