2021/09/16 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الخميس، عن أعداد الدول المشاركة في معرضه، فيما حدد الجهة المصنعة لأسلحته.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح صحفي، تابعه ” المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة الإرهاب يعلن تفاصيل تجهيزاته العسكرية ويحدد الجهة المصنعة المركز الخبري الوطني.

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