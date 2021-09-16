2021/09/16 | 18:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W0dkjr8eT04

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية مع عمار برهان | المناطق الزراعية تملك ام عشوائيات ؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية مع عمار برهان | المناطق الزراعية تملك ام عشوائيات ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).