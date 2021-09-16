50 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في البيضاء وسط اليمن

2021/09/16 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتل من القوات الموالية للحكومة اليمنية في مأرب (شمال شرق)، في 19 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب/ارشيف دبي (أ ف ب) – قتل 50 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.وقال مصدر عسكري في […]

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