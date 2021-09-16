أخنوش ينتظر الجولة الاصعب من مشاورات تشكيل الحكومة وأطماع الاحزاب تتسع في المناصب

2021/09/16 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون كشف رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، أن الجولة الأولى من مشاورات تشكيل الحكومة كانت “مهمة ومثمرة”، وستتواصل بصفة منتظمة، وأن ملامح الأغلبية الحكومية ستتضح خلال الأسبوع المقبل.وقال مصدر قريب من حزب اخنوش انه يتبع استراتيجية دقيقة في قبول زج جميع الاحزاب الكبيرة في الحكومة لافراغ المعارضة من قواها في […]

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