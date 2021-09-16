توضيح حول السماح للإيرانين بالعبور برا إلى العراق

2021/09/16 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على الرعايا الايرانيين الراغبين في التوجه الى العراق للمشاركة في مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)، ان يحصلوا على تأشيرات سارية الصلاحية، وان عملية نقل هؤلاء الزوار تتم عبر الرحلات الجوية، لاغير.

جاء ذلك في بيان اصدرته الخارجية الايرانية، تعليقا على بعض الاخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية، بشأن "موافقة العراق على الغاء تاشيرات الدخول مع ايران وايضا استقبال زوار الاربعين الايرانيين عبر المعابر الحدودية".

واضاف البيان : ان الاتفاق على الغاء التأشيرات بين طهران وبغداد لايزال قيد المراحل القانونية؛ وكسائر الاتفاقات هناك حاجة الى مزيد من المحادثات بين مسؤولي البلدين لتحديد كيفية او تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

واكد البيان، على ضرورة استصدار تاشيرات دخول الاراضي العراقية من جانب الرعايا الايرانيين، لغاية الاعلان رسميا عن تنفيذ اتفاق الغاء التأشيرات بين البلدين.

كما اهابت الخارجية في بيانها، بجميع الزوار الايرانيين والقائمين على تنظيم رحلات الاربعين، بما يشمل اصحاب المواكب والقوافل وشركات الطيران، تجنب السفر او عدم نقل الزوار الذين لم يحصلوا على تاشيرات سارية الصلاحية الى العراق، وان يتم نقل هؤلاء الزوار جوا فقط.

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