2021/09/16 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع كبير..انخفاض بدرجات الحرارة ليوم غد في طقس العراق

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