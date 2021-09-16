بالوثيقة.. إيران تتخذ اجراء بشأن الخطوط الجوية العراقية

2021/09/16 | 18:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الطيران المدني الإيراني، الخميس، إلغاء رحلات الخطوط الجوية العراقية، مبينة ان ذلك جاء على خلفية عدم إجراء الضوابط المرتبطة بتأشيرة الدخول للزوار الإيرانيين.

وقال مدير الإشراف على المطارات والخطوط الجوية في هيئة الطيران المدني الإيراني حسن خوشخو اليوم، (16 ايلول 2021)، أن الهيئة أبلغت الخطوط الجوية العراقية بالقرار في وثيقة رسمية.

وجاء في الوثيقة، أنه نظرا لإعلان الحكومة العراقية بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول لأتباع الجمهورية الإسلامية من سفارة العراق في طهران وبعد إنذارات مكررة للخطوط الجوية العراقية حول لزوم العمل بهذا القرار وبما أن هناك تقارير مكررة حول حصول مشاكل للأتباع الإيرانيين الذين دخلوا مطارات العراق على متن الخطوط الجوية العراقية بلا تأشيرة دخول، وبعد إنذارات مكررة "يعلن إلغاء جميع رحلات خطوط الجوية العراقية من تأريخ 17 أيلول/ سبتمبر (غدا الجمعة)".

وأضافت، أن على الخطوط الجوية العراقية أن تحترم كرامة المسافرين وتعوض الخسارة الحاصلة لهم.

وكان العراق قد أعلن في وقت سابق مضاعفة الزوار الإيرانيين في زيارة الأربعين إلى 60 ألف ما تسبب بارتفاع شديد بأسعار التذاكر إلى العراق في الشركات الجوية الإيرانية، وفقا لوكالة إيسنا الإيرانية الحكومية.

A.A

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