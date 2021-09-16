الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر قرارا يخص مباراة الجوية والزوراء

2021/09/16 | 18:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررَ الاتحادُ العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، ان تقام مباراة ناديي القوة الجوية والزوراء على ملعب الشعب الدولي يوم غدا الجمعة دون جمهور.وقال الاتحاد في بيان مقتضب، انه “تماشياً مع تعليمات خلية الأزمة النيابية ووزارة الصحة، أن تكون مباراة القوة الجوية والزوراء التي ستقام غداً الجمعة في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً من دون حضور الجمهور”.

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