توصيات أوروبية لتعزيز حماية الصحفيين

2021/09/16 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت نائبة رئيس المفوضية فيرا جوروفا "ندعو اليوم الدول الأعضاء إلى التحرك بشكل حاسم لجعل الاتحاد الأوروبي مكانًا أكثر أمانًا للصحافيين"، مشيرة إلى اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا العام 2017 والسلوفاكي يان كوتشياك عام 2018.

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