الاستهداف الدائم لغزة ومقاومتها - نهاد ابو غوش

2021/09/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش "تضييق الخناق على قطاع غزة" هي سياسة رسمية معتمدة من قبل دولة الاحتلال تجاه شعبنا الذي يعاني من حصار بري وبحري وجوي خانق منذ أكثر من 14 عاما، وإذا شئنا الدقة فإن القطاع كما كل الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زال يخضع عمليا وواقعيا للاحتلال ولو اختلفت يوميات هذه الاحتلال عن الضفة، كل الأراضي المحتلة تخضع لسياسات الحصار والتضييق التي لم تنته مع قيام السلطة وبدء تطبيق اتفاقيات أوسلو، لكن شكل الحصار وتج ......





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