قصص وحواديت من العالم القديم (16) ماريوس وسيلا الرهيب - محمد زكريا توفيق

2021/09/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق الجراشوس.



جوجورثا ماريوس.



سينا: أضحى الرومان أقوياء جدا.



لقد دمروا قرطاجة في أفريقيا، وكورينث وآخيا في اليونان.



مقدونيا كانت تحت حكمهم أيضا.



اليونان بكاملها، تحت اسم أخيا، تم تحويلها إلى مقاطعة رومانية.



لقد أخذ مارسيلوس سيراكيوز في صقلية، كما رأينا من قبل.



وقدمت أنطاكية في تركيا تنازلات كبيرة لروما.



وكان لمجلس الشيوخ الروماني تأثير واسع في مصر.



كما أن الرومان قد كسبوا العديد من ال ......





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