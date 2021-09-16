مرحلة العجب العجاب - عبدالحميد برتو

2021/09/16 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو في وطني اليوم، مَنْ صفق للإحتلال ورقص له ومع، يرفع شعار المقاومة.



وبعض مَنْ دعا لمقاومة الإحتلال، يغلس على وجوده، لجهل مطبق أو لمصلحة ضيقة، ويتمنى بقاءه.



هم في حالتين كذابون.



تمنح الوطنية الحقة أبناء الوطن بوصلة، تشير الى الإتجاه الصحيح المُحدد دائماً.



إن الموقفين السابقين، (مع أو ضد)، لا علاقة لهما بمصالح الوطن.



لأنهما لا يقومان على الإدانة المطلقة، لكل إحتلال وعدوان.



وهما لا يقومان على ا ......





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