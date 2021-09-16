مقتل زعيم داعش في الصحراء الكبرى على أيدي القوات الفرنسية

2021/09/16 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جندي فرنسي من قوة برخان أثناء عملية في مالي قرب الحدود مع بوركينا فاسو في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 © ا ف ب/ارشيف دافني بونوا باريس (أ ف ب) – قتلت القوات الفرنسية قائد تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى عدنان أبو وليد الصحراوي، في خطوة شكلت “نجاحاً كبيراً” بالنسبة لفرنسا التي تعيد تنظيم […]

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