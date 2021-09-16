شاهد لحظة إعلان الفائز في برنامج المواهب الأمريكية هذا الموسم

2021/09/16 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داستن تافيلا، الساحر الذي استخدم السحر لإلهام الجمهور بإيجابية، حيث فاز بمليون دولار وعرض في لاس فيغاس.

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