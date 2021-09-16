تربية الأنبار: توزيع الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين

2021/09/16 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مدير تربية الأنبار، نافع الدليمي، اليوم الخميس، توزيع الوجبة الأولى من رواتب المحاضرين والمحاضرات في عموم المحافظة.وقال الدليمي في تصريح تابعه ” المركز الخبري الوطني”، إن “بعد جهد […]

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