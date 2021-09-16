شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم

2021/09/16 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9Fh8gbl6Jks

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