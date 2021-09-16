2021/09/16 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sLFwZeVJi4U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر لوزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس التعاون الخليجي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر لوزير الخارجية فؤاد حسين في مجلس التعاون الخليجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).